В Ессентуках госпитализированы с отравлением 7 детей из Шебекино

Семь детей из Шебекино, отдыхающих в санатории Ессентуков, госпитализированы с симптомами отравления. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города-курорта Владимир Крутников.

Крутников уточнил, что инцидент произошел накануне, 31 января.

« С е м ь ч е л о в е к п о ч у в с т в о в а л и с е б я п л о х о , о т м е ч е н о п о в ы ш е н и е т е м п е р а т у р ы и с и м п т о м ы о т р а в л е н и я » , — н а п и с а л г р а д о н а ч а л ь н и к в T e l e g r a m - к а н а л е .

По его словам, детей отправили в стационар. Подключены главврач детской и инфекционной больницы, проводятся все необходимые клинико-диагностические процедуры.

Обращений от отдыхающих санатория, которые питаются в той же столовой, не поступало. Поэтому городские власти совместно с тренерами анализируют, что дети покупали в магазинах, и чем могли отравиться.

В помещениях, где жили дети, проведена санитарная обработка. Медики и сопровождающие проинформировали родителей о случившемся, и находятся с ними на связи.

Ранее в Приморье выписали из больницы всех второклассников, которые отравились в школе средством против крыс.