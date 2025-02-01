В Ессентуках госпитализированы с отравлением 7 детей из Шебекино
Семь детей из Шебекино, отдыхающих в санатории Ессентуков, госпитализированы с симптомами отравления. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города-курорта Владимир Крутников.
Крутников уточнил, что инцидент произошел накануне, 31 января.
«Семь человек почувствовали себя плохо, отмечено повышение температуры и симптомы отравления», — написал градоначальник в Telegram-канале.
По его словам, детей отправили в стационар. Подключены главврач детской и инфекционной больницы, проводятся все необходимые клинико-диагностические процедуры.
Обращений от отдыхающих санатория, которые питаются в той же столовой, не поступало. Поэтому городские власти совместно с тренерами анализируют, что дети покупали в магазинах, и чем могли отравиться.
В помещениях, где жили дети, проведена санитарная обработка. Медики и сопровождающие проинформировали родителей о случившемся, и находятся с ними на связи.
Ранее в Приморье выписали из больницы всех второклассников, которые отравились в школе средством против крыс.