Стали известны причины крушения судов у берегов Южной Кореи

Поломка двигателя и попытка спасти попавшее в беду судно стали причиной крушения двух рыболовецких шхун, которые сегодня утром разбились о скалы у берегов Республики Корея (РК). Власти РК также уточнили состав экипажа и личности погибших и пропавших без вести.

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Согласно информации телеканала KBS, который ссылается на источники в Службе береговой охраны (СБО) РК, причина ЧП была следующей: два судна водоизмещением 32 и 29 тонн вышли на промысел кальмара недалеко от южнокорейского курортного острова Чечжу, что на самом юге страны. У одного судна произошла поломка двигателя, в результате чего в условиях сильного ветра и высоких волн его стало сносить на прибрежные скалы. Капитан запросил помощь у находившейся неподалеку второй шхуны, которая пришла на выручку и попыталась отбуксировать на канате попавшее в беду судно. Однако плохие походные условия не позволили это сделать. В итоге оба судна снесло на скалы, находившиеся у острова Токки, который совсем рядом с островом Чечжу. Обе шхуны получили пробоины, перевернулись и их корпуса до сих пор лежат на скалах.

Согласно уточненным данным, на одном судне было 8 членов экипажа, а на втором - семь. Из этих пятнадцати человек двое - корейцы (капитаны судов), а остальные - матросы - граждане Индонезии и Вьетнама. В настоящий момент подтверждена гибель и найдены тела двух человек - одного гражданина РК и одного гражданина Индонезии, еще двое - оба из Индонезии - не найдены и числятся пропавшими без вести, остальные 11 (кореец, а также вьетнамцы и индонезийцы) спасены и их жизням ничего не угрожает. Также при спасательных работах получили легкие ранения три сотрудника Службы береговой охраны РК.

В настоящий момент продолжаются поисково-спасательные работы пропавших без вести. К этому привлечены семь кораблей СБО и ВМС РК, также ведется прочесывания прибрежной полосы острова Чечжу. Работа осложняется плохими погодными условиями. В районе Чечжу сильный ветер, высокое волнение, к тому же уже наступило темное время суток.