На улице в Нальчике задушили пенсионерку со статусом "дитя войны"

Житель Нальчика избил и задушил 87-летнюю пенсионерку, обладающую статусом «дитя войны». Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба СК по Кабардино-Балкарской Республике.

Инцидент произошел 30 января, в сквере в районе улицы Ашурова. Местный житель 2001 года рождения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения напал на женщину и нанес ей «множество ударов руками и ногами».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пунктам «в», «д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).

Подозреваемый в ходе допроса сознался в совершенном преступлении, при этом указал, что не имел какого-либо мотива для совершения убийства, отметили в ведомстве.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Убитая — профессиональная спортсменка в прошлом и заслуженная альпинистка СССР. Она вела здоровый образ жизни и каждое утро выходила на прогулку. Нападавший вел маргинальный образ жизни, нигде не работал.