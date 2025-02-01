В Индии двое неизвестных с мачете напали на россиян

В Индии двое злоумышленников с мачете напали ночью на российских туристов. Один из них получил резаные раны, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на днях на пляже в Гоа. Семейная пара из Казани разбила палатку на берегу моря с тем, чтобы встретить рассвет в романтической обстановке.

Ночью к палатке подошли вооруженные мачете местные жители. Они разбудили туристов, громко выразили свое возмущение тем, что приезжие находятся ночью на пляже.

Затем один из них ударил мужчину ножом, «попал по челюсти, уху и шее», после чего удалился вместе с вторым нападавшим.

Супруги вышли на трассу, поймали попутную машину и отправились в местную клинику. Врачи оказали мужчин необходимую медицинскую помощь, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что нападения на российских туристов часто происходят на Гоа. Так, в феврале 2020 года на россиян нападали местные таксисты — они требовали, чтобы путешественники пользовались исключительно их услугами, не покупали билеты на рейсовые и экскурсионные автобусы.

В апреле 2023 года в штате снова произошел ряд нападений на туристов из России. Их, по данным местных властей, совершили служащие отелей, набранные из «глухих» провинций Индии.