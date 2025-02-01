Сотни домов под Липецком остались без света из-за упавшей ступени ракеты

Из-за упавшей ступени ракетного комплекса 540 домов в Липецкой области в субботу, 1 февраля, остались без света.

Утром жители одной из деревень в Елецком районе услышали сильный грохот, после которого в их домах пропали свет и вода, а у некоторых жильцов пропала мобильная связь. В поле они обнаружили огромную воронку и предположили, что причиной случившегося стала украинская ракета или беспилотник.

Однако позднее в пресс-службе регионального правительства рассказали, что нарушение электроснабжения в шести селах спровоцировало падение отработанной ступени авиационного ракетного комплекса.

— П о г и б ш и х и п о с т р а д а в ш и х н е т . Э н е р г е т и к и в о с с т а н а в л и в а ю т н а р у ш е н н о е э л е к т р о с н а б ж е н и е , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и , к о т о р о е п е р е д а е т Telegram-канал Липецкой области.

В мае прошлого года из-за рухнувших обломков беспилотников на подстанцию «Севастополь» в городе частично отключили электроэнергию. После отражения вражеской атаки, в ходе которой гражданская инфраструктура не пострадала, специалисты восстановили электроснабжение города.

СМИ сообщили, что 1 января в Кишиневе начались перебои с электричеством, газом, центральным отоплением и горячей водой. Также, по словам жителей, в городе прекратилось движение троллейбусов.