Сотни домов под Липецком остались без света из-за упавшей ступени ракеты

Более 500 домов под Липецком лишились света из-за упавшей ступени ракеты
Из-за упавшей ступени ракетного комплекса 540 домов в Липецкой области в субботу, 1 февраля, остались без света.
Утром жители одной из деревень в Елецком районе услышали сильный грохот, после которого в их домах пропали свет и вода, а у некоторых жильцов пропала мобильная связь. В поле они обнаружили огромную воронку и предположили, что причиной случившегося стала украинская ракета или беспилотник.
Однако позднее в пресс-службе регионального правительства рассказали, что нарушение электроснабжения в шести селах спровоцировало падение отработанной ступени авиационного ракетного комплекса.
— Погибших и пострадавших нет. Энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение, — говорится в сообщении, которое передает Telegram-канал Липецкой области.
В мае прошлого года из-за рухнувших обломков беспилотников на подстанцию «Севастополь» в городе частично отключили электроэнергию. После отражения вражеской атаки, в ходе которой гражданская инфраструктура не пострадала, специалисты восстановили электроснабжение города.
СМИ сообщили, что 1 января в Кишиневе начались перебои с электричеством, газом, центральным отоплением и горячей водой. Также, по словам жителей, в городе прекратилось движение троллейбусов.