Суд арестовал третьего топ-менеджера «Роснано» Галстяна

Суд принял решение об аресте третьего топ-менеджера компании «Роснано» Артура Галстяна в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Постановлением Мещанского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Галстяна Артура Генриковича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, на срок 1 месяц 28 суток, — написали в ведомстве.

Суд отклонил просьбу Галстяна и его адвоката об избрании более мягкой меры пресечения, написали в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Ранее в Москве задержали нескольких заместителей бывшего главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса. Это расследование уже не первое в отношении прежнего руководства компании. Так, 10 января двух бывших топ-менеджеров Роснано объявили в международный розыск за многомиллиардные хищения. При этом Чубайс оказался вне следствия. Подробнее об этой преступной схеме — в материале «Вечерней Москвы».