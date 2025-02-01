Хинштейн: три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Курской области

В результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины в селе Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области пострадали три мирных жителя.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Ударом беспилотника в освобождённом накануне селе Николаево-Дарьино Суджанского района ранено трое местных жителей: двое мужчин и одна женщина. Сброс произошёл в момент, когда военные выводили людей из подвала, где они прятались», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести и доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Ранее Минобороны России показало кадры из освобождённого села Николаево-Дарьино.