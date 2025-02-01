Появилось видео крушения самолета в Филадельфии

На северо-востоке Филадельфии разбился медицинский самолет Learjet 55. Погибли шесть человек. Видео падения опубликовали «Известия».

Катастрофа произошла около 18:30 по местному времени 31 января (2:30 мск 1 февраля), после вылета из аэропорта Норт-Ист Филадельфия».

На кадрах самолет стремительно несется к земле, затем происходит мощный взрыв, над местом ЧП поднимается пламя, черный дым.

Раскрыты подробности о пассажирах разбившегося в Филадельфии самолета

По словам экспертов, наблюдались такие же эффекты, как при взрыве большой бомбы. Они предположили, что на борту находились баллоны с кислородом.

Аэропорт Норт-Ист Филадельфии, расположенный неподалеку, был временно закрыт после крушения. Позже он снова начал принимать и отправлять самолеты.