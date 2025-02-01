В Германии сгорел крупный склад с запчастями для самолетов

Разрушительный пожар произошел в производственном цехе компании HEICO Aircraft Maintenance GmbH. Сгорел склад с авиационными деталями, ущерб составил миллионы евро, пишет Bild.

Инцидент произошел в промышленной зоне Шкойдиц-Дёльциг. Сигнал о ЧП поступил спасателям накануне, около 18:45 по местному времени.

Загорелось производственное помещение площадью около 5000 квадратных метров, принадлежащее HEICO Aircraft Maintenance GmbH. Эта компания специализируется на обслуживании авиационных двигателей и других авиационных деталей.

На складе хранились запасные части для самолетов.

На месте происшествия работало около 100 пожарных. Очевидцы сообщают, что «пламя взметнулось в небо, и густые клубы дыма потянулись в сторону Лейпцига». Жителей предупредили, чтобы они держали окна и двери закрытыми из-за токсичных выбросов.

Очаг возгорания был локализован только к полуночи, причем «предотвратить полное сгорание здания не удалось».

Пострадавших нет, но компании причинен значительный ущерб в миллионы долларов.

Причина пожара пока неизвестна. Расследование началось в субботу.

СМИ утверждают, что компания являлась поставщиком аэропорта Лейпциг/Галле.

HEICO Aircraft Maintenance является подразделением корпорации HEICO. Это аэрокосмическая и оборонная компания, с 1957 года «предоставляющая клиентам инновационные и экономичные продукты и услуги».

Продукция HEICO предназначена для коммерческих и военных самолетов, используется при создании промышленных турбин, систем наведения, ракет и оптико-электронных устройств.