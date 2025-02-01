В Москве арестована топ-менеджер «Роснано»
Столичный суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
В сообщении говорится, что Косенкову отправили в СИЗО на 1 месяц 28 суток. Постановление издал Мещанский районный суд города Москвы.
«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касенковой Марины Анатольевны», — сказано в сообщении.
Косенкова — директор по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона ООО «УК «РОСНАНО». Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).
Накануне СМИ сообщили, что задержанные сотрудники «Роснано» Борис Подольский, Артур Галстян и Марина Касенкова признались, что злоупотребляли полномочиями, создавая отчетные документы.
Песков не стал комментировать задержания сотрудников «Роснано»
По версии следствия, в 2017 году они предоставили недостоверные сведения о финансовом положении АО «Роснано». Это помогло избежать отзыва госгарантий и привлечь дополнительное финансирование. В итоге в 2022-2024 годах корпорация получила более 43 миллиардов рублей из бюджета.