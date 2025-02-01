В Москве арестована топ-менеджер «Роснано»

Столичный суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

В сообщении говорится, что Косенкову отправили в СИЗО на 1 месяц 28 суток. Постановление издал Мещанский районный суд города Москвы.

« У д о в л е т в о р е н о х о д а т а й с т в о о р г а н о в п р е д в а р и т е л ь н о г о р а с с л е д о в а н и я о б и з б р а н и и м е р ы п р е с е ч е н и я в в и д е з а к л ю ч е н и я п о д с т р а ж у в о т н о ш е н и и К а с е н к о в о й М а р и н ы А н а т о л ь е в н ы » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Косенкова — директор по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона ООО «УК «РОСНАНО». Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Накануне СМИ сообщили, что задержанные сотрудники «Роснано» Борис Подольский, Артур Галстян и Марина Касенкова признались, что злоупотребляли полномочиями, создавая отчетные документы.

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По версии следствия, в 2017 году они предоставили недостоверные сведения о финансовом положении АО «Роснано». Это помогло избежать отзыва госгарантий и привлечь дополнительное финансирование. В итоге в 2022-2024 годах корпорация получила более 43 миллиардов рублей из бюджета.