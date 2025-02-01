В одном из районов китайской провинции Сычуань ребенок бросил петарду в канализацию. Произошел взрыв, пострадали автомобили премиум-класса. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Журналисты уточнили, что повреждения получили Audi A8, Lincoln, Porsche, Lexus и Land Rover. Один из автомобилей (Lincoln) был буквально подброшен в воздух взрывной волной.

По их данным, сумма ущерба может составить от 1 до 3 млн юаней (от 13,26 млн рублей до 39,78 млн рублей).

Пользователи китайских соцсетей раскритиковали как родителей 7-летнего мальчика, не научивших его осторожному обращению с пиротехникой, так и городские службы.

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Комментаторы отметили, что проблема является системной, взрывы петард в канализации происходят довольно часто, так как тренд на вброс взрывоопасных предметов в септики и люки пользуется большой популярностью в стране.

В связи с этим, пользователи выступили за ужесточение правил продажи пиротехники несовершеннолетним, а также за введение ограничений на мощность продаваемых петард.

Кроме того, они призвали ужесточить контроль за состоянием канализационных систем, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Ранее сообщалось, что девочка в Кайцзяне бросила петарду в септик. Взрыв привел к тому, что дорога под ней, ее мамой и двумя сестрами буквально взлетела на воздух. Семья была экстренно госпитализирована.