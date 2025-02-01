В Белгородской области три дома повреждены в результате обстрела ВСУ

Украинские военные атаковали два села в приграничных районах Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в селе Двулучное был прилет беспилотника по жилому дому. Повреждены кровля и фасад дома и летней кухни, осколки задели два припаркованных легковых автомобиля.

Село Тишанка Волоконовского района также подверглось обстрелу ВСУ. Выбиты окна и посечен фасад коммерческого здания, повреждены забор жилого дома и надворная постройка.