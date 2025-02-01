В Перми ревнивец жестоко избил несовершеннолетнюю возлюбленную

В Перми местный житель напал на свою несовершеннолетнюю возлюбленную и жестоко избил ее на почве ревности. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

© Газета.Ru

По данным следствия, 30 января между 26-летним мужчиной и его 16-летней возлюбленной возникла ссора из-за ревности. Мужчина несколько раз ударил несовершеннолетнюю по голове и телу и схватил ее за шею. Девушку удалось спасти, она госпитализирована.

По данным РЕН ТВ у нее диагностированы сотрясение мозга, разрыв легкого и травмы грудной клетки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нападавший задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

До этого сообщалось, что в Вологодской области сожитель ударил женщину ножом из-за ссоры во время ремонта. Мужчина вместе со своей 55-летней сожительницей клеили обои в ее квартире, в какой-то момент между ними возникла ссора. Злоумышленник схватил со стола нож и ударил им возлюбленную в спину. Пострадавшую удалось спасти, ее здоровью был причинен тяжкий вред.