Дело назвавшей строителей «русней» москвички поступило в суд

Уголовное дело жительницы Москвы Яны Джоган, которая угрожала строителям пистолетом и обзывала их «руснёй», поступило в Кузьминский суд столицы для рассмотрения по существу.

« З а р е г и с т р и р о в а н о 3 0 я н в а р я 2 0 2 5 г о д а у г о л о в н о е д е л о в о т н о ш е н и и Д ж о г а н Я . Н . п о с т а т ь е 2 1 3 ч а с т и 2 » , — приводит сообщение РИА Новости.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

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Ранее суд продлил срок ареста Джоган до конца февраля по делу о хулиганстве.