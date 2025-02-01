Дело назвавшей строителей «руснёй» москвички Джоган поступило в суд

Уголовное дело жительницы Москвы Яны Джоган, которая угрожала строителям пистолетом и обзывала их «руснёй», поступило в Кузьминский суд столицы для рассмотрения по существу.

Дело назвавшей строителей «русней» москвички поступило в суд
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«Зарегистрировано 30 января 2025 года уголовное дело в отношении Джоган Я.Н. по статье 213 части 2», приводит сообщение РИА Новости.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

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Ранее суд продлил срок ареста Джоган до конца февраля по делу о хулиганстве.

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