Раскрыта возможная причина «огненного шара» при авиакрушении в Филадельфии
Взрыв баллонов с кислородом мог стать причиной авиакатастрофы в Филадельфии, штат Пенсильвания, сообщает Fox News со ссылкой на информированный источник. Собеседник канала пояснил, что их перевозят на медицинских лайнерах Learjet 55.
Так как это был медицинский борт, кислород [в баллонах] мог смешаться с топливом. Это и могло привести к большому огненному шару, который мы видели [на видео], — указал источник.
В Сети появилось два видео с места событий. На первом запечатлен момент падения: в небе вспыхнул шар огня, по улицам ездят полицейские машины. Второй ролик крушения показывает, как самолет рухнул на здания и парковку магазина, после чего прозвучал мощный взрыв, начался пожар.
Раскрыты подробности о пассажирах разбившегося в Филадельфии самолета
На борту самолета, как информировали власти, находилось шесть человек. Журналисты узнали, что они буквально за полминуты до падения вылетели из местного аэропорта в штат Миссури. Через 30 секунд после взлета он пропал с радаров.
Уже известно, что не менее шести человек были госпитализированы. Журналисты уточнили, что трое из них получили медицинскую помощь и были отправлены домой. Остальные, по данным СМИ, остаются под наблюдением врачей. Среди пострадавших числится 30-летняя женщина с ранениями лица, а также 11-летний мальчик и 31-летний мужчина с травмами головы.