Раскрыта возможная причина «огненного шара» при авиакрушении в Филадельфии

Взрыв баллонов с кислородом мог стать причиной авиакатастрофы в Филадельфии, штат Пенсильвания, сообщает Fox News со ссылкой на информированный источник. Собеседник канала пояснил, что их перевозят на медицинских лайнерах Learjet 55.

Т а к к а к э т о б ы л м е д и ц и н с к и й б о р т , к и с л о р о д [ в б а л л о н а х ] м о г с м е ш а т ь с я с т о п л и в о м . Э т о и м о г л о п р и в е с т и к б о л ь ш о м у о г н е н н о м у ш а р у , к о т о р ы й м ы в и д е л и [ н а в и д е о ] , — у к а з а л и с т о ч н и к .

В Сети появилось два видео с места событий. На первом запечатлен момент падения: в небе вспыхнул шар огня, по улицам ездят полицейские машины. Второй ролик крушения показывает, как самолет рухнул на здания и парковку магазина, после чего прозвучал мощный взрыв, начался пожар.

Раскрыты подробности о пассажирах разбившегося в Филадельфии самолета

На борту самолета, как информировали власти, находилось шесть человек. Журналисты узнали, что они буквально за полминуты до падения вылетели из местного аэропорта в штат Миссури. Через 30 секунд после взлета он пропал с радаров.

Уже известно, что не менее шести человек были госпитализированы. Журналисты уточнили, что трое из них получили медицинскую помощь и были отправлены домой. Остальные, по данным СМИ, остаются под наблюдением врачей. Среди пострадавших числится 30-летняя женщина с ранениями лица, а также 11-летний мальчик и 31-летний мужчина с травмами головы.