Крупный российский завод остановил производство после атаки ВСУ

Крупный российский завод приостановил отгрузку продукции после атаки ВСУ
Промышленное предприятие «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области на время прекратило отгрузку продукции после падения обломков украинского беспилотника и пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе нефтехимической компании. На данный момент на территории предприятия ведутся работы по устранению последствий происшествия, а основные установки переведены в резервный режим.
Ремонтные и оценочные работы проведут после того, как спасатели закончат свою работу, — подчеркнули в «СИБУР-Кстово».
В компании уточнили, что «Сибур» принимает все необходимые меры для обеспечения потребителей продукцией с других своих предприятий. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 29 января: в результате отражения атаки дрона ВСУ на территории предприятия упали обломки, что вызвало возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших.
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Ранее сообщалось, что пожар на «СИБУР-Кстово» удалось потушить спустя два дня. По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, открытое горение ликвидировано. Анализ качества атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны предприятия показал, что превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
До этого средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник при попытке ударить по объекту ядерной энергетики в Смоленской области. Губернатор региона Василий Анохин уточнил, что разрушений и пострадавших зафиксировано не было. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.