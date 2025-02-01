Временные ограничения на работу введены в аэропорту Ульяновска
Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов ввели в аэропорту города Ульяновска. Об этом в субботу, 1 февраля, рассказали в пресс-службе Росавиации.
— Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — передают в пресс-службе ведомства.
При этом за минувшую ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировали девять украинских беспилотников над территорией РФ.
Последний раз ограничения на работу аэропортов вводили в среду, 29 января, в Мурманске. Тогда авиагавань также не принимала и не отправляла самолеты. В тот день в Мурманской области появилась опасность атаки украинских БПЛА, были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности, о чем заявлял губернатор региона Андрей Чибис.
31 января ПВО сбили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией РФ. Больше всего БПЛА оказалось над территорией Ростовской области — 25. Еще восемь ликвидировали над Волгоградской областью.