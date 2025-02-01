Временные ограничения на работу введены в аэропорту Ульяновска

Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов ввели в аэропорту города Ульяновска. Об этом в субботу, 1 февраля, рассказали в пресс-службе Росавиации.

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— Э к и п а ж и В С , а в и а д и с п е т ч е р ы и с л у ж б ы а э р о п о р т а п р и н и м а ю т в с е н е о б х о д и м ы е м е р ы д л я о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и п о л е т о в — э т о г л а в н ы й п р и о р и т е т , — п е р е д а ю т в пресс-службе ведомства.

При этом за минувшую ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировали девять украинских беспилотников над территорией РФ.

Последний раз ограничения на работу аэропортов вводили в среду, 29 января, в Мурманске. Тогда авиагавань также не принимала и не отправляла самолеты. В тот день в Мурманской области появилась опасность атаки украинских БПЛА, были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности, о чем заявлял губернатор региона Андрей Чибис.

31 января ПВО сбили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией РФ. Больше всего БПЛА оказалось над территорией Ростовской области — 25. Еще восемь ликвидировали над Волгоградской областью.