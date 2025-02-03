В аэропорту Волгограда вводили временные ограничения

Временные ограничения вводились вечером в воскресенье в аэропорту Волгограда для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Воздушная гавань с 21:42 и до 23:52 мск не принимала и не выпускала самолеты. Экипажи бортов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Сейчас авиагавань работает в штатном режиме. Информации об ушедших на запасные аэродромы самолетов в период действия ограничений в Росавиации не предоставили.