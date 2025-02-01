Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели девочки в больнице Саратова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о причинах волокиты по уголовному делу о гибели 16-летней девочки во время проведения операции в больнице Саратова в 2023 году, сообщает информационный центр ведомства.

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В информационный центр СК России обратилась мать погибшей девочки.

« З а я в и т е л ь н и ц а п о л а г а е т , ч т о н е в е р н о в ы б р а н н а я т а к т и к а л е ч е н и я п р и в е л а к г и б е л и д е в у ш к и . О т м е ч а е т с я н е п о л н о т а и з а т я ж н о й х а р а к т е р р а с с л е д о в а н и я » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и в Telegram-канале.

Бастрыкин потребовал от руководителя регионального главка СК Дмитрия Костина соответствующий доклад.

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Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В сентябре 2023 года сообщалось, что в Росздравнадзор проверяют информацию о том, что в саратовской больнице погибла 16-летняя девочка во время проведения плановой операции из-за отсутствия в медицинском учреждении крови для переливания.