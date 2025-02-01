Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели девочки в больнице Саратова
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о причинах волокиты по уголовному делу о гибели 16-летней девочки во время проведения операции в больнице Саратова в 2023 году, сообщает информационный центр ведомства.
В информационный центр СК России обратилась мать погибшей девочки.
«Заявительница полагает, что неверно выбранная тактика лечения привела к гибели девушки. Отмечается неполнота и затяжной характер расследования», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Бастрыкин потребовал от руководителя регионального главка СК Дмитрия Костина соответствующий доклад.
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Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В сентябре 2023 года сообщалось, что в Росздравнадзор проверяют информацию о том, что в саратовской больнице погибла 16-летняя девочка во время проведения плановой операции из-за отсутствия в медицинском учреждении крови для переливания.