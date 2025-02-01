Раскрыты подробности крушения самолета в Филадельфии

На борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек, которые только вылетели из местного аэропорта перед крушением. Такие подробности раскрыл телеканал Fox News.

« В с а м о л е т е б ы л о ш е с т ь ч е л о в е к , о н т о л ь к о в з л е т е л и з а э р о п о р т а н а с е в е р о - в о с т о к е Ф и л а д е л ь ф и и . Д в а п и л о т а , д в а д о к т о р а , п а ц и е н т и ч л е н с е м ь и » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и т е л е к а н а л а .

В США самолет протаранил жилые дома и загорелся

При этом ранее сообщалось о том, что на борту было двое человек.

Ранее телеканал CBS сообщил, что легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mall, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома. После этого начался сильный пожар.