Госдеп США подтвердил гибель Шишковой, Наумова и Волянской в авиакатастрофе

Госдепартамент США подтвердил информацию, что российские фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская погибли в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном, заявило посольство России в телеграм-канале.

" С р е д и п о г и б ш и х в а в и а к а т а с т р о ф е , п р о и з о ш е д ш е й 2 9 я н в а р я в н е б е н а д В а ш и н г т о н о м п р и с т о л к н о в е н и и в о е н н о г о в е р т о л е т а с п а с с а ж и р с к и м с а м о л е т о м , б ы л и н а ш и с о о т е ч е с т в е н н и к и : ч е м п и о н ы м и р а в с о с т а в е сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская", – говорится в сообщении.

Следователи в США извлекли все самописцы из разбившихся в США самолёта и вертолёта

Они постоянно проживали в США и работали в качестве тренеров в американских клубах по фигурному катанию.

В посольстве выразили соболезнования родным и близким погибших. Для обращения родственников в диппредставительстве работает горячая линия +1 (202) 939‑8914 для оказания необходимой консульско-правовой помощи.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.) после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту пассажирского борта было 64 человека, а в вертолете – трое.

В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших.

СМИ отмечают, что авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия.