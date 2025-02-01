Следователи в США извлекли все самописцы из разбившихся в США самолёта и вертолёта
Американские следователи извлекли все самописцы из разбившихся над Вашингтоном самолёта и вертолёта. По словам представителя Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB), они находятся в «хорошем» состоянии.
Согласно информации РИА Новости один из чёрных ящиков самолёта был самописцем данных полёта. Второй — записывал разговоры пилотов, в него попала вода. При этом отмечается, что данный факт не является необычной ситуацией для расшифровки данных.
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Что касается военного вертолёта, в нём самописцы были объединены, и следователи уверены, что с них также смогут получить все необходимые данные.
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