Следователи в США извлекли все самописцы из разбившихся в США самолёта и вертолёта

Американские следователи извлекли все самописцы из разбившихся над Вашингтоном самолёта и вертолёта. По словам представителя Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB), они находятся в «хорошем» состоянии.

Согласно информации РИА Новости один из чёрных ящиков самолёта был самописцем данных полёта. Второй — записывал разговоры пилотов, в него попала вода. При этом отмечается, что данный факт не является необычной ситуацией для расшифровки данных.

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Что касается военного вертолёта, в нём самописцы были объединены, и следователи уверены, что с них также смогут получить все необходимые данные.

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