В США назвали имя третьего члена экипажа разбившегося вертолета

Пентагон опубликовал имя третьего члена экипажа, погибшего при столкновении вертолета с самолетом в небе над Вашингтоном 30 января. Им оказалась капитан Ребекка Лобах из Северной Каролины.

© ТК «Звезда»

« К а п и т а н Р е б е к к а М . Л о б а х и з Д а р е м а , С е в е р н а я К а р о л и н а , с л у ж и л а о ф и ц е р о м а в и а ц и и в р е г у л я р н о й а р м и и с и ю л я 2 0 1 9 г о д а п о я н в а р ь 2 0 2 5 г о д а » , - ц и т и р у е т с о о б щ е н и е в е д о м с т в а Р И А Н о в о с т и .

Как пишет Пентагон, у нее не было опыта развертывания в боевых условиях, но она получила некоторые награды, в том числе медали «За заслуги перед армией», «За достижения в армии» и «За службу в национальной обороне».

Имена двух других членов экипажа вертолета опубликовали ранее, это были 28-летний сержант Райан Остин О'Хара из Джорджии и 39-летний Эндрю Ллойд Ивс из Мэриленда. Имя же Ребекки Лобак сначала сохранили в тайне по требованию семьи.

Военный вертолет Black Hawk, где они находились, во время тренировочного полета столкнулся с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700. На борту самолета находилось 60 пассажиров, в том числе граждане РФ, и четыре члена экипажа. Никто из них не выжил. Среди погибших оказались российские фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская.