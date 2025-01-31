В гостинице Одессы прогремел взрыв

В Одессе на юге Украины произошел взрыв, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел на территории отеля «Бристоль» в центре города, в Одесской области также действует воздушная тревога.

Как сообщил военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале, удар пришелся по отелю, где жили и отдыхали иностранные наемники, в том числе бойцы британского спецназа SAS.

Ранее в Полтавской области прогремел взрыв в районе авиабазы Вооруженных сил Украины. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что данная авиабаза используется преимущественно для вертолетов.