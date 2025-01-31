В США идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне

Власти США идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы в небе над Вашингтоном. Об этом сообщил глава пожарной охраны и скорой помощи столицы Соединенных Штатов Джон Доннелли, передает РИА Новости.

В США идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне
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По его словам, всего было обнаружено 41 тело, из них идентифицировать пока удалось только 28 останков. Доннелли добавил, что власти сообщили 18-ти семьям погибших об их утрате.

Также он указал, что закончить поиски останков жертв авиакатастрофы получится только после поднятия самолета из воды.

Напомним, что утром 30 января в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение военного вертолета и пассажирского самолета. На борту первого находилось 60 человек и четверо членов экипажа, во втором — три человека. В авиакатастрофе никто не выжил. Среди пассажиров самолета были россияне, в том числе чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в парах в составе сборной РФ тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов.