В США идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне

Власти США идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы в небе над Вашингтоном. Об этом сообщил глава пожарной охраны и скорой помощи столицы Соединенных Штатов Джон Доннелли, передает РИА Новости.

По его словам, всего было обнаружено 41 тело, из них идентифицировать пока удалось только 28 останков. Доннелли добавил, что власти сообщили 18-ти семьям погибших об их утрате.

Также он указал, что закончить поиски останков жертв авиакатастрофы получится только после поднятия самолета из воды.

Напомним, что утром 30 января в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение военного вертолета и пассажирского самолета. На борту первого находилось 60 человек и четверо членов экипажа, во втором — три человека. В авиакатастрофе никто не выжил. Среди пассажиров самолета были россияне, в том числе чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в парах в составе сборной РФ тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов.