Сотрудникам FAA посоветовали сменить работу после катастрофы в Вашингтоне

Авиасотрудникам в США советуют сменить работу после катастрофы в Вашингтоне
Управление кадровой службы США посоветовало сотрудникам Федерального агентства гражданской авиации (FAA) найти другую работу после авиакатастрофы в Вашингтоне. Об этом сообщает New York Times.
Согласно данным источника, такое призыв содержался в письме, которое было разослано сотрудникам FAA после авиакатастрофы в небе над Вашингтоном. В нем также говорилось о том, что согласные уволиться сотрудники смогут найти второе место работы «или место работы своей мечты» еще до момента окончательного ухода из области авиаперелетов.
Помимо этого, федеральным служащим пообещали «более производительную работу в частном секторе». Такие призывы управление объяснило тем, что подобная смена рабочих мест является «дорогой к процветанию Америки». При этом, рассылка письма началась почти ровно через 24 часа после авиакатастрофы в Вашингтоне, а также заявления президента США Дональда Трампа о том, что стандарты найма рабочих среди авиасотрудников были слишком слабыми. Источник также заявляет, что Трамп не привел каких-либо доказательств своих слов — область авиаперелетов в США долгие годы страдала от нехватки персонала.
«Путь к большему процветанию Америки — это поощрение людей переходить с низкопроизводительных рабочих мест в государственном секторе на высокопроизводительные рабочие места в частном секторе», — говорилось в письме.
30 января в небе над Вашингтоном произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что никто из находившихся на воздушных суднах не выжил. Всего на их борту находилось более 60 человек.