Сотрудникам FAA посоветовали сменить работу после катастрофы в Вашингтоне

Управление кадровой службы США посоветовало сотрудникам Федерального агентства гражданской авиации (FAA) найти другую работу после авиакатастрофы в Вашингтоне. Об этом сообщает New York Times.

Согласно данным источника, такое призыв содержался в письме, которое было разослано сотрудникам FAA после авиакатастрофы в небе над Вашингтоном. В нем также говорилось о том, что согласные уволиться сотрудники смогут найти второе место работы «или место работы своей мечты» еще до момента окончательного ухода из области авиаперелетов.

Помимо этого, федеральным служащим пообещали «более производительную работу в частном секторе». Такие призывы управление объяснило тем, что подобная смена рабочих мест является «дорогой к процветанию Америки». При этом, рассылка письма началась почти ровно через 24 часа после авиакатастрофы в Вашингтоне, а также заявления президента США Дональда Трампа о том, что стандарты найма рабочих среди авиасотрудников были слишком слабыми. Источник также заявляет, что Трамп не привел каких-либо доказательств своих слов — область авиаперелетов в США долгие годы страдала от нехватки персонала.

« П у т ь к б о л ь ш е м у п р о ц в е т а н и ю А м е р и к и — э т о п о о щ р е н и е л ю д е й п е р е х о д и т ь с н и з к о п р о и з в о д и т е л ь н ы х р а б о ч и х м е с т в г о с у д а р с т в е н н о м с е к т о р е н а в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н ы е р а б о ч и е м е с т а в ч а с т н о м с е к т о р е » , — г о в о р и л о с ь в п и с ь м е .

30 января в небе над Вашингтоном произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что никто из находившихся на воздушных суднах не выжил. Всего на их борту находилось более 60 человек.