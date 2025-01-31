СК РФ проверит слова чешского сенатора с призывом повторить блокаду Ленинграда

Следственный комитет РФ проведет комплексную проверку и даст правовую оценку словам чешского сенатора, которая призвала повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны.

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Об этом в пятницу, 31 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

— П о д а н н о м у ф а к т у с л е д о в а т е л я м и . . . б у д е т д а н а н а д л е ж а щ а я п р а в о в а я о ц е н к а , — п е р е д а е т о ф и ц и а л ь н ы й Telegram-канал СК РФ.

Причиной для проверки стали слова бывшей председателя палаты парламента Чехии и сенатора Мирославы Немцовой, которая заявила, что России необходимо вновь испытать что-то похожее на блокаду Ленинграда. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже ответил на это высказывание и указал на то, что среди людей есть те, кто, не понимая сути, делают резкие заявления.