СК РФ проверит слова чешского сенатора с призывом повторить блокаду Ленинграда
Следственный комитет РФ проведет комплексную проверку и даст правовую оценку словам чешского сенатора, которая призвала повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны.
Об этом в пятницу, 31 января, сообщили в пресс-службе ведомства.
— По данному факту следователями... будет дана надлежащая правовая оценка, — передает официальный Telegram-канал СК РФ.
Причиной для проверки стали слова бывшей председателя палаты парламента Чехии и сенатора Мирославы Немцовой, которая заявила, что России необходимо вновь испытать что-то похожее на блокаду Ленинграда. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже ответил на это высказывание и указал на то, что среди людей есть те, кто, не понимая сути, делают резкие заявления.