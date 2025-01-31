В Польше арестовали двух украинцев за нападение на обменный пункт, об этом сообщает издание Do rzeczy.

Василий С. и Святослав Т. ворвались в пункт обмена валют в городе Щецин и молотками попытались разбить стекло перед кассой. Им не удалось этого сделать, после чего мужчины бросили свои инструменты и сбежали. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Фигурантов задержали, прокурор уже направил обвинительное заключение в суд за попытку грабежа. Оба признали свою вину, им назначен временный арест. По этому делу украинцам грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что хочет лишить неработающих граждан Украины детских пособий.