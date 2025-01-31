В Екатеринбурге совершено вооруженное ограбление банка

В Екатеринбурге вооруженный налетчик совершил ограбление банка. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель свердловского главка МВД России Валерий Горелых.

© Lenta.ru

Мужчина в маске и с предметом, внешне похожим на пистолет, ворвался в 19:16 по местному времени в помещение кредитной организации на проспекте Космонавтов. Он, угрожая оружием, потребовал от сотрудников наличность. В результате налетчик унес порядка семи миллионов рублей, точный ущерб устанавливается.

Начальник управления МВД по Свердловской области Александр Мешков направил усиленную следственно-оперативную группу полиции и криминалистов на место преступления. Сыщики уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения и ведут опрос очевидцев нападения.

В настоящее время силовики проверяют на причастность к ограблению ранее судимых граждан, состоящих на оперативных учетах и приезжих, отметил Горелых.

28 января сообщалось, что в Чебоксарах арестован мужчина, который с помощью зажигалки ограбил магазин и унес две бутылки водки.