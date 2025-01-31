Омбудсмен рассказала, что ждет 11-летнюю девочку после убийства бабушки

Девочка, которая убила свою бабушку в столичном районе Строгино, будет направлена на психиатрическую экспертизу. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем телеграм-канале.

Ранее в СМИ сообщали, что в столице 11-летняя девочка убила свою 75-летнюю бабушку в порыве ярости, поскольку та не разрешила ей погулять. После убийства девочка же выбежала на улицу и закричала, что ее бабушка умерла. На крики ребенка отреагировала соседка, которая сразу же вызвала скорую помощь. Однако медики только констатировать смерть.

" Н е о б х о д и м о п о н и м а т ь , ч т о н е с м о т р я н а т я ж е с т ь п р е с т у п л е н и я , д е в о ч к а н е д о с т и г л а в о з р а с т а у г о л о в н о й о т в е т с т в е н н о с т и . П о с л е м е д и ц и н с к о г о о б с л е д о в а н и я , к о н с у л ь т а ц и и п с и х о л о г а и п с и х и а т р а б у д е т п о н я т н а д а л ь н е й ш а я с у д ь б а р е б е н к а " , – н а п и с а л а Я р о с л а в с к а я .

В Москве 11-летняя внучка расправилась с бабушкой из-за запрета пойти на прогулку

Также омбудсмен подтвердила, что держит ситуацию на контроле. По ее словам, на связи с семьей девочки находятся органы профилактики.

Ранее в США десятилетний мальчик признался в убийстве 82-летнего бывшего мэра города Минден (штат Луизиана) Джо Корнелиуса и его 31-летней дочери. По данным СМИ, тела экс-мэра и его дочери были обнаружены с многочисленными пулевыми ранениями 1 августа в доме Корнелиуса. При этом присутствовавший в момент преступления в доме шестилетний ребенок не пострадал. Как утверждают правоохранители, для совершения убийства злоумышленник использовал два пистолета.