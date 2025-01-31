В Тульской области мужчина поджег женщину и запер ее в квартире

В Узловой женщина едва не сгорела заживо. Мужчина, который поджег ее, задержан, сообщает СУ СК России по Тульской области.

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Инцидент произошел 30 января в квартире дома на улице Первомайской. По версии следствия, мужчина ударил женщину, а затем поджег ее верхнюю одежду при помощи зажигалки. Он лишил ее возможности беспрепятственно выйти из квартиры, а сам скрылся с места происшествия.

« П о т е р п е в ш а я с м о г л а в ы л е з т и ч е р е з о к н о н а у л и ц у . Е й о к а з а н а н е о б х о д и м а я м е д и ц и н с к а я п о м о щ ь , у г р о з ы ж и з н и в н а с т о я щ е е в р е м я н е т » , — у т о ч н и л и в в е д о м с т в е .

Злоумышленника удалось задержать в кратчайшие сроки. На допросе мужчина раскаялся в содеянном, ему предъявили обвинение в покушении на жизнь человека общеопасным способом. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.