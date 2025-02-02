В Москве эвакуируют посетителей торгового центра «Райкин Плаза».
Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
«Посетители ТЦ «Райкин Плаза» на Шереметьевской сообщают об эвакуации», — говорится в публикации.
Людей призвали покинуть здание через эвакуационные выходы. Информация о причинах эвакуации пока уточняется.
4 января в торговом центре «Мега Химки» эвакуировали посетителей.
21 декабря торговый центр «Гелиос» в подмосковном Королеве эвакуировали после взрыва петард в помещении многофункционального центра. В результате произошедшего никто не пострадал.
Днем ранее эвакуация произошла в торговом центре в Москве в районе Солнцево.
В начале сентября Telegram-канал Baza сообщал, что посетителям московского торгового центра «Мозаика» пришлось ломать двери во время пожарной эвакуации, поскольку предназначенные для нее выходы оказались заперты.