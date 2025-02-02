В Москве эвакуируют посетителей торгового центра «Райкин Плаза».

Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

« П о с е т и т е л и Т Ц « Р а й к и н П л а з а » н а Ш е р е м е т ь е в с к о й с о о б щ а ю т о б э в а к у а ц и и » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Людей призвали покинуть здание через эвакуационные выходы. Информация о причинах эвакуации пока уточняется.

4 января в торговом центре «Мега Химки» эвакуировали посетителей.

21 декабря торговый центр «Гелиос» в подмосковном Королеве эвакуировали после взрыва петард в помещении многофункционального центра. В результате произошедшего никто не пострадал.

Днем ранее эвакуация произошла в торговом центре в Москве в районе Солнцево.

В начале сентября Telegram-канал Baza сообщал, что посетителям московского торгового центра «Мозаика» пришлось ломать двери во время пожарной эвакуации, поскольку предназначенные для нее выходы оказались заперты.