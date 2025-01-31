На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне находились два гражданина КНР

На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне пассажирского самолета находились два гражданина Китая. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве КНР в США.

Отмечается, что диппредставительство обратилось к американской стороне с требованием в ближайшее время проверить эту информацию, чтобы Китай мог оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

« П о п р е д в а р и т е л ь н о й и н ф о р м а ц и и , д в о е г р а ж д а н К и т а я , к н е с ч а с т ь ю , б ы л и с р е д и 6 7 ж е р т в а в и а к а т а с т р о ф ы » , — с о о б щ и л и в п о с о л ь с т в е .

Напомним, что утром 30 января в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение военного вертолета и пассажирского самолета. На борту первого находилось 60 человек и четверо членов экипажа, во втором — три человека. В авиакатастрофе никто не выжил. Среди пассажиров самолета были россияне, в том числе чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в парах в составе сборной РФ тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов.