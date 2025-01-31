На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне находились два гражданина КНР
На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне пассажирского самолета находились два гражданина Китая. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве КНР в США.
Отмечается, что диппредставительство обратилось к американской стороне с требованием в ближайшее время проверить эту информацию, чтобы Китай мог оказать всю необходимую помощь семьям погибших.
«По предварительной информации, двое граждан Китая, к несчастью, были среди 67 жертв авиакатастрофы», — сообщили в посольстве.
Напомним, что утром 30 января в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение военного вертолета и пассажирского самолета. На борту первого находилось 60 человек и четверо членов экипажа, во втором — три человека. В авиакатастрофе никто не выжил. Среди пассажиров самолета были россияне, в том числе чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в парах в составе сборной РФ тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов.