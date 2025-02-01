Девятилетняя москвичка перевела мошенникам 780 тысяч рублей со счетов родителей

Девятилетняя жительница Москвы перевела 780 тысяч рублей со счетов родителей мошеннику, который убедил ее в том, что отправил им эти деньги по ошибке. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, инцидент произошел еще 16 декабря, когда девочке в мессенджере Telegram позвонил неизвестный мужчина. Он извинился и убедил школьницу в том, что случайно перевел миллион рублей ее родителям, и попросил их вернуть.

Москвичка решила помочь собеседнику, взяла телефоны матери и отца, зашла в банковские приложения и направила деньги злоумышленнику. Позже она рассказала вернувшимся домой родителям о своем «добром» поступке. Правоохранители квалифицировали случившееся как мошенничество, следует из публикации.

Пять основных признаков телефонного мошенничества, которые грозят потерей денег

Жертвами мошенников нередко становятся именно дети. Так, 11 января девятилетний мальчик перевел злоумышленникам 500 тысяч рублей в попытке выиграть валюту в игре «Роблокс».