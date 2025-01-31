На аквалангиста в Израиле напала сумеречная акула

Аквалангист Альмог Атар стал жертвой нападения сумеречной акулы у берегов израильской Хадеры. Об этом сообщает 0404.co.il.

Инцидент попал на запись камеры, которая была у Атара во время погружения. На полученных кадрах можно увидеть, как подводную рыбалку аквалангиста прерывает встреча с акулой. При этом, столкновение с диким животным прошло без жертв — Атар смог отогнать акулу с помощью подводного ружья.

Отметим, что подобная встреча является редким случаем для Израиля. Как сообщает Telegram-канал Mash, это стало первым нападением акулы на человека в данном регионе за последние 75 лет.

Ранее серфер подрался с трехметровой акулой и спасся.