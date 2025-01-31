Парилка и раздевалка загорелись в фитнес-клубе в Москве

Парилка и мужская раздевалка фитнес-клуба загорелись на улице Кухмистерова в районе Печатники на юго-востоке Москвы. Площадь пожара составляет 10 квадратных метров. Об этом в пятницу, 31 января, сообщили в соцсети.

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— З а г о р е л и с ь п а р и л к а и м у ж с к а я р а з д е в а л к а . П о с е т и т е л е й и с о т р у д н и к о в к а ч а л к и э в а к у и р о в а л и с ч е т в ё р т о г о э т а ж а з д а н и я н а К у х м и с т е р о в а , а д м и н и с т р а ц и я у с п е л а с п а с т и д о к у м е н т ы . С о г н ё м н а п л о щ а д и 1 0 к в а д р а т о в б о р ю т с я п о ж а р н ы е , — п и ш е т T e l e g r a m - к а н а л Shot.

Кроме того, в здании находятся продуктовый магазин и хостел. Информация о пострадавших и причинах пожара устанавливается. Официального подтверждения о пожаре на момент выхода материала не появлялось.

Ранее хостел в Сходненском тупике, 1, загорелся примерно в шесть утра 31 января. Из здания эвакуировали 50 человек. На месте происшествия работали 130 спасателей и 37 пожарных машин.

Возгорание удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров. Для тушения возгорания привлекли четыре вертолета — они уже сбросили более 100 тонн воды и пены. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».