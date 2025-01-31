Парилка и раздевалка загорелись в фитнес-клубе в Москве

Shot: Загорелись парилка и раздевалка в фитнес-клубе на юго-востоке Москвы
Парилка и мужская раздевалка фитнес-клуба загорелись на улице Кухмистерова в районе Печатники на юго-востоке Москвы. Площадь пожара составляет 10 квадратных метров. Об этом в пятницу, 31 января, сообщили в соцсети.
— Загорелись парилка и мужская раздевалка. Посетителей и сотрудников качалки эвакуировали с четвёртого этажа здания на Кухмистерова, администрация успела спасти документы. С огнём на площади 10 квадратов борются пожарные, — пишет Telegram-канал Shot.
Кроме того, в здании находятся продуктовый магазин и хостел. Информация о пострадавших и причинах пожара устанавливается. Официального подтверждения о пожаре на момент выхода материала не появлялось.
Ранее хостел в Сходненском тупике, 1, загорелся примерно в шесть утра 31 января. Из здания эвакуировали 50 человек. На месте происшествия работали 130 спасателей и 37 пожарных машин.
Возгорание удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров. Для тушения возгорания привлекли четыре вертолета — они уже сбросили более 100 тонн воды и пены. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».