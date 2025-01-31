СМИ: столкновение вертолета и самолета в США могло быть преднамеренным
Столкновение военного вертолета и пассажирского рейса в небе над Вашингтоном могло быть преднамеренным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местные СМИ.
Как сообщает источник, такая версия появилась после того, как следствие обнаружило сообщения в социальных сетях пилота Джо Эллис, который якобы и управлял военным вертолетом. Утверждается, что пилот-транссексуал* («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) был крайне недоволен тем, что новый президент США Дональд Трамп призвал сократить число представителей меньшинств в армии. При этом, последние гневные сообщения пилота были оставлены всего за день до катастрофы — он утверждал, что из-за действий Трампа может потерять работу.
При этом, позже такие обвинение опровергла сама Эллис. После появления подобных обвинений в СМИ, пилот неожиданно вышел на связь.
«В интернете произошло какое-то безумие, меня называют одним из пилотов с места крушения в Вашингтоне», — заявил пилот.
Трамп раскрыл новые подробности авиакатастрофы в США
30 января в небе над Вашингтоном произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что никто из находившихся на воздушных суднах не выжил. Всего на их борту находилось более 60 человек.
*«Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.