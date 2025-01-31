Стали известны подробности похищения школьницы под Тюменью

Похищение девочки в селе Княжево Тюменской области никак не связано с традиционными обрядами, которые предшествуют свадьбе. Об этом 360.ru сообщила мама школьницы.

Она уточнила, что машина похитителей остановилась непосредственно возле школьных ворот. Мать девочки подчеркнула, что связи с дочерью у нее нет, а ее телефон отключен с самого момента похищения.

Женщина отметила, что у них в семье никаких свадебных обрядов, связанных с похищением, нет. Кроме того, она заметила, что ее дочь поддерживала общение с молодыми людьми другой национальности, но никогда не рассказывала семье о своих отношениях.

« Е е т е л е ф о н б ы л з а щ и щ е н п а р о л е м , и м ы н и ч е г о н е з н а л и о е е к о н т а к т а х . В д е н ь п о х и щ е н и я о н а р а з г о в а р и в а л а п о т е л е ф о н у , а з а т е м е е п о с а д и л и в м а ш и н у . Э т о в с е з а ф и к с и р о в а н о н а к а м е р а х н а б л ю д е н и я » , - д о б а в и л а ж е н щ и н а .

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Момент похищения школьницы в селе Княжево Тюменской области попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи школьница выходит из ворот школы, после чего к ней подходит мужчина, берет ее за руку и усаживает в автомобиль. После он тоже садится в машину и уезжает вместе с несовершеннолетней. Инцидент произошел на глазах у других детей, которые наблюдали за происходящим с территории образовательного учреждения.

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Школьница из Тюменской области, которая пропала после «похищения», могла знать, что ее увезут. Как сообщает источник RT, 13-летняя девочка показывала фотографии той самой машины и говорила подругам о том, что ее могут «украсть».

Напомним, что инцидент произошел в селе Княжево. СМИ писали о том, что школьницу увезли неизвестные, на связь она не выходит. Была версия о том, что ее могут насильно выдать замуж.

RT отмечает, что до произошедшего девочка показывала фотографии той самой машины Kia Rio, на которой ее увезли. В разговоре с подругами она упоминала, что ее, наверное, украдут. Также есть предварительная информация о том, что в автомобиль она села сама.

По словам второго источника, родители не сразу обратились в полицию. Кроме того, в соцсетях пишут, что отец и бабушки принадлежат к цыганской диаспоре. Именно поэтому появилась версия, что ее могли «украсть».

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Похищенная в Тюменской области 13-летняя школьница в тайне от родителей переписывалась в соцсетях с мужчиной. Об этом рассказала сестра девочки, пишет Ural Mash в Telegram.

Как стало известно, пропавшая общалась с неизвестным около двух недель до похищения. Ее родители об этом не догадывались, думая, что дочь контактирует только с подругами.

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Представитель тюменской цыганской общины Гена Виноградов категорически опроверг предположения о причастности цыган к похищению девочки в селе Княжево.

« С л у х и н е о б о с н о в а н н ы е . К т о - т о л я п н у л , ч т о п р о п а л р е б е н о к , з н а ч и т в и н о в а т ы ц ы г а н е . Р а н е е н е б ы л о т а к о г о . У н а с с в о и х д е т е й н е к у д а д е в а т ь , ч т о б ы в о р о в а т ь е щ е . У н а с н и к т о н е в о р у е т д е т е й » , — з а я в и л В и н о г р а д о в ж у р н а л и с т а м Р Б К Т ю м е н ь .

Он также выразил опасение, что подобные слухи могут быть направлены на разжигание межнациональной розни.

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Общественная организация цыган «Штар» подключилась к поискам школьницы, которую неизвестные увезли из деревни Княжево. Председатель Гена Виноградов отмечает, что обзванивает общины по всей России.

« М о л д а в с к и е ц ы г а н е н е и м е ю т н и к а к о г о о т н о ш е н и я к э т о м у . С т о п р о ц е н т о в – н е н а ш и . С е й ч а с з в о н ю в Ч е л я б и н с к , С в е р д л о в с к и д р у г и е г о р о д а , ч т о б ы р а з у з н а т ь к о е - ч е г о . Я з а и н т е р е с о в а н в т о м , ч т о б ы п о м о ч ь » , – п е р е д а ю т е г о с л о в а в и н ф о р м а ц и о н н о м ц е н т р е Т ю м е н с к о й о б л а с т и .

После пропажи девочки начали появляться версии, якобы ребенка украли для цыганской свадьбы. Как только о происшествии стало известно, комитет по делам национальностей подключил к работе и поиску Гену Виноградова.

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Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения 13-летней школьницы в селе Княжево. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тюменской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, местоположение подростка выясняется.

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