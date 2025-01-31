Стали известны подробности похищения школьницы под Тюменью
Похищение девочки в селе Княжево Тюменской области никак не связано с традиционными обрядами, которые предшествуют свадьбе. Об этом 360.ru сообщила мама школьницы.
Она уточнила, что машина похитителей остановилась непосредственно возле школьных ворот. Мать девочки подчеркнула, что связи с дочерью у нее нет, а ее телефон отключен с самого момента похищения.
Женщина отметила, что у них в семье никаких свадебных обрядов, связанных с похищением, нет. Кроме того, она заметила, что ее дочь поддерживала общение с молодыми людьми другой национальности, но никогда не рассказывала семье о своих отношениях.
«Ее телефон был защищен паролем, и мы ничего не знали о ее контактах. В день похищения она разговаривала по телефону, а затем ее посадили в машину. Это все зафиксировано на камерах наблюдения», - добавила женщина.
Момент похищения тюменской школьницы попал на видео
Момент похищения школьницы в селе Княжево Тюменской области попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
На записи школьница выходит из ворот школы, после чего к ней подходит мужчина, берет ее за руку и усаживает в автомобиль. После он тоже садится в машину и уезжает вместе с несовершеннолетней. Инцидент произошел на глазах у других детей, которые наблюдали за происходящим с территории образовательного учреждения.
Тюменская школьница могла знать о вероятном «похищении»: что она говорила подругам
Школьница из Тюменской области, которая пропала после «похищения», могла знать, что ее увезут. Как сообщает источник RT, 13-летняя девочка показывала фотографии той самой машины и говорила подругам о том, что ее могут «украсть».
Напомним, что инцидент произошел в селе Княжево. СМИ писали о том, что школьницу увезли неизвестные, на связь она не выходит. Была версия о том, что ее могут насильно выдать замуж.
RT отмечает, что до произошедшего девочка показывала фотографии той самой машины Kia Rio, на которой ее увезли. В разговоре с подругами она упоминала, что ее, наверное, украдут. Также есть предварительная информация о том, что в автомобиль она села сама.
По словам второго источника, родители не сразу обратились в полицию. Кроме того, в соцсетях пишут, что отец и бабушки принадлежат к цыганской диаспоре. Именно поэтому появилась версия, что ее могли «украсть».
Стало известно о тайной переписке похищенной тюменской школьницы с мужчиной
Похищенная в Тюменской области 13-летняя школьница в тайне от родителей переписывалась в соцсетях с мужчиной. Об этом рассказала сестра девочки, пишет Ural Mash в Telegram.
Как стало известно, пропавшая общалась с неизвестным около двух недель до похищения. Ее родители об этом не догадывались, думая, что дочь контактирует только с подругами.
Реакция общины: цыгане отрицают причастность к похищению девочки под Тюменью
Представитель тюменской цыганской общины Гена Виноградов категорически опроверг предположения о причастности цыган к похищению девочки в селе Княжево.
«Слухи необоснованные. Кто-то ляпнул, что пропал ребенок, значит виноваты цыгане. Ранее не было такого. У нас своих детей некуда девать, чтобы воровать еще. У нас никто не ворует детей», — заявил Виноградов журналистам РБК Тюмень.
Он также выразил опасение, что подобные слухи могут быть направлены на разжигание межнациональной розни.
К поискам тюменской школьницы присоединился глава цыган
Общественная организация цыган «Штар» подключилась к поискам школьницы, которую неизвестные увезли из деревни Княжево. Председатель Гена Виноградов отмечает, что обзванивает общины по всей России.
«Молдавские цыгане не имеют никакого отношения к этому. Сто процентов – не наши. Сейчас звоню в Челябинск, Свердловск и другие города, чтобы разузнать кое-чего. Я заинтересован в том, чтобы помочь», – передают его слова в информационном центре Тюменской области.
После пропажи девочки начали появляться версии, якобы ребенка украли для цыганской свадьбы. Как только о происшествии стало известно, комитет по делам национальностей подключил к работе и поиску Гену Виноградова.
По факту похищения школьницы в Тюменской области возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения 13-летней школьницы в селе Княжево. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тюменской области.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, местоположение подростка выясняется.