Школьницу, похищенную для замужества, нашли возле Саратова

Возле Саратова нашли школьницу, которую похитили, чтобы выдать замуж. Об этом сообщает сообщает Telegram-канал «Shot».

« Н а й д е н а с е м и к л а с с н и ц а , к о т о р у ю п о х и т и л и в Т ю м е н с к о й о б л а с т и . П о д а н н ы м S H O T , д е в о ч к у о б н а р у ж и л и в о з л е С а р а т о в а в 1 , 7 т ы с . к м о т д о м а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Сообщается, что девочку почти сутки везли в направлении города Саратов. По словам родственников пострадавшей, сотрудники правоохранительных органов ввели план «Перехват», после чего им удалось остановить автомобиль. В салоне машины было двое взрослых. В настоящее время девочка находится в отделении полиции.

Мать раскрыла детали похищения школьницы под Тюменью

Инцидент произошел в селе Книжево Тюменского района. По словам подруг девочки, в социальных сетях школьница познакомилась с мужчиной, который стал следить за ней. Семиклассница очень переживала и просила подруг провожать ее домой. Накануне двое мужчин затащили ее в серый автомобиль Kia Rio и увезли. Очевидцы оперативно сообщили о случившемся директору школы, которая вызвала полицию.