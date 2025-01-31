В Эстонии подожгли ресторан «Слава Украине*»

В ночь на 31 января неизвестные в Таллине подожгли ресторан украинской кухни «Слава Украине» (внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов). Об этом сообщает Baltnews.

Департамент полиции и погранохраны сообщил Эстонским СМИ, что в здании было разбито окно и подожжены внутренние помещения. На данный момент городские службы устанавливают нанесенный ущерб.

Ранее Эстония решила выйти из соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения с Россией. Это соглашение в 1993 году заключили 12 стран бывшего СССР, включая Россию, Украину и Грузию.

До этого в Эстонии прокомментировали атаку дронов Вооруженных сил Украины на Ленинградскую область. Координатор дрон-подразделения Союза обороны Эстонии Айвар Ханниотти отметил, что беспилотники использовали маршрут, минуя крупные города и зоны противовоздушной обороны.

* внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов