Неизвестный открыл стрельбу с балкона в Подмосковье

В подмосковных Химках неизвестный открыл стрельбу с балкона многоэтажки.

Об этом сообщили в региональном МВД. Уточняется, что мужчина произвёл пять выстрелов. Очевидцы вызвали полицию.

Подозреваемого оперативно задержали, им оказался 32-летний житель Пензенской области. У него изъяли пистолет, сейчас правоохранители проводят проверку.

Причины поступка мужчины неизвестны.

Ранее суд Москвы арестовал мужчину, который стрелял из пистолета в воздух возле ресторана «Кофемания» в центре столицы.