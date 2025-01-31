Стало известно о тайной переписке похищенной тюменской школьницы с мужчиной

Похищенная в Тюменской области 13-летняя школьница в тайне от родителей переписывалась в соцсетях с мужчиной. Об этом рассказала сестра девочки, пишет Ural Mash в Telegram.

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Как стало известно, пропавшая общалась с неизвестным около двух недель до похищения. Ее родители об этом не догадывались, думая, что дочь контактирует только с подругами.

Ранее Следственный комитет предоставил «Ленте.ру» видео с моментом похищения школьницы. На кадрах видно, как девочку сажают в серую машину, затем автомобиль уезжает.

Сообщения о пропаже 13-летней девочки появились утром 31 января. По словам очевидцев, перед этим школьница попросила подругу подождать ее после занятий, объяснив, что за ней следят. По неподтвержденной информации, KIA Rio с двумя похитителями стоял около школы с утра.