Да, пилоты боевых вертолетов действительно используют приборы ночного видения, это нормальная практика. Однако мне кажется сомнительным, что в данном случае пилоты столкнувшегося с самолетом Black Hawk могли их использовать возле города, которой весь светится, тем более вблизи аэропорта. Нужно ли было это делать? Что там можно было увидеть в этих приборах? Там много источников инфракрасного излучения, засветка. А эти приборы созданы не для того, чтобы в них смотреть в небо, а для того, чтобы смотреть в них на землю, так что пользоваться очками ночного видения в таких условиях было бы глупо… Очки могли быть у пилотов с собой, они могли их использовать в определенных зонах, но, думаю, в момент столкновения с самолетом приборы не использовались.

Роман Гусаров Глава отраслевого портала «Авиа.ру»