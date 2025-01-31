На острове Бали задержали гражданина РФ

Власти острова Бали задержали гражданина России по подозрению в причастности к вооруженному ограблению. Об этом со ссылкой на индонезийское агентство ANTARA сообщает РИА Новости.

На острове Бали задержали гражданина РФ
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По информации издания, преступление произошло 15 декабря 2024 года. Машину потерпевшего заблокировали два автомобиля, из которых вышли по четыре человека, одетых в черное, в масках и с закрытыми лицами. Они были вооружены ножами, молотками и пистолетами.

«Преступники силой отобрали у жертвы мобильный телефон. Затем они избили мужчину, чтобы заставить перевести криптовалютные активы на два счета, предположительно, принадлежащих преступникам», - пишет агентство, отметив, что ущерб оценивается в 40 миллионов долларов.

Пострадавший смог описать одного из нападавших. В итоге полиция арестовала гражданина России по подозрению в участии в нападении. Он собирался покинуть Бали и отправиться в Дубай через международный аэропорт Денпасара.

Ранее стало известно, что гражданину России Евгению Карамышеву грозит смертная казнь за распространение семи видов наркотиков на Бали.