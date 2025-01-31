На острове Бали задержали гражданина РФ

Власти острова Бали задержали гражданина России по подозрению в причастности к вооруженному ограблению. Об этом со ссылкой на индонезийское агентство ANTARA сообщает РИА Новости.

По информации издания, преступление произошло 15 декабря 2024 года. Машину потерпевшего заблокировали два автомобиля, из которых вышли по четыре человека, одетых в черное, в масках и с закрытыми лицами. Они были вооружены ножами, молотками и пистолетами.

« П р е с т у п н и к и с и л о й о т о б р а л и у ж е р т в ы м о б и л ь н ы й т е л е ф о н . З а т е м о н и и з б и л и м у ж ч и н у , ч т о б ы з а с т а в и т ь п е р е в е с т и к р и п т о в а л ю т н ы е а к т и в ы н а д в а с ч е т а , п р е д п о л о ж и т е л ь н о , п р и н а д л е ж а щ и х п р е с т у п н и к а м » , - п и ш е т а г е н т с т в о , о т м е т и в , ч т о у щ е р б о ц е н и в а е т с я в 4 0 м и л л и о н о в д о л л а р о в .

Пострадавший смог описать одного из нападавших. В итоге полиция арестовала гражданина России по подозрению в участии в нападении. Он собирался покинуть Бали и отправиться в Дубай через международный аэропорт Денпасара.

Ранее стало известно, что гражданину России Евгению Карамышеву грозит смертная казнь за распространение семи видов наркотиков на Бали.