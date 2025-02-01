На Бердянской косе выявили повторное загрязнение мазутом

Возле Бердянска выявили повторное загрязнение мазутом, специалисты убрали порядка 18 тонн загрязненного грунта на 15 километрах косы. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

"По результатам обследования было выявлено загрязнение, аналогичное первому случаю на Бердянской косе, протяженностью 15 км. Наиболее интенсивное загрязнение (около 5 км пляжа) наблюдалось в начале косы", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, силы МЧС и волонтеры смогли полностью обследовать загрязненный участок. В ходе работ было собрано 572 мешка песчано-мазутной смеси общим весом, ориентировочно, около 18 тыс. килограммов. Всего было задействовано свыше 200 специалистов и 20 единиц техники.

Загрязнение птиц мазутом на юге России может сказаться на всей экосистеме РФ

Предыдущий выброс мазута был зафиксирован на азовском побережье Запорожской области 11 января. Загрязненный 14,5-километровый участок был обнаружен в районе Бердянской косы.

9 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал работу по ликвидации разлива мазута в Черном море. Он подчеркнул, что текущих действий "явно недостаточно", и поручил создать штаб, который работал бы на месте ЧП. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".

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