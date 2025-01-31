Выяснилось, кто управлял врезавшимся в лайнер вертолетом в Вашингтоне

Трое военных, находившихся на борту армейского вертолета Black Hawk в момент авиакатастрофы, в том числе женщина-пилот, были очень опытны и не только имели за плечами сотни часов налета, но и «прекрасно знали» схемы полетов над рекой Потомак. Об этом сообщает ABC News.

Самолет Bombardier CRJ700 и Black Hawk столкнулись в воздухе вечером 29 января, когда пассажирский лайнер заходил на посадку. Авиакатастрофа произошла неподалеку от аэропорта Рейгана в Вашингтоне, самолет и вертолет упали в реку Потомак.

Bombardier CRJ700 перевозил 60 пассажиров и четырех членов экипажа. На борту Black Hawk находились трое солдат. Власти считают, что все люди, находившиеся в самолете и вертолете, погибли. Поиск их тел продолжается.

В Пентагоне подтвердили, что все трое солдат были из роты Bravo 12-го боевого авиационного батальона, базирующегося в Форт-Белвуаре примерно в 30 километрах к югу от Вашингтона. Их полет 29 января был стандартным ночным квалификационным полетом, в ходе которого летчик-инструктор проверял навыки пилота по навигации по различным маршрутам в районе Вашингтона.

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Военные сообщили журналистам, что налет мужчины-инструктора составлял более тысяч часов, налет женщины-пилота, которая руководила полетом, составлял более 500 часов, а на счету еще одного пилота было несколько сотен часов полета. В Пентагоне отметили, что большинство полетов на вертолетах непродолжительны, поэтому несколько сотен часов говорят о серьезном опыте.

« О б а п и л о т а у ж е л е т а л и п о э т о м у к о н к р е т н о м у м а р ш р у т у н о ч ь ю - д л я н и х э т о н е б ы л о ч е м - т о н о в ы м » , - п о д ч е р к н у л и в о е н н ы е .

Пилот, руководившая полетом, ранее уже подтвердила свою квалификацию. Но в случае возникновения чрезвычайной ситуации управление вертолетом взял бы на себя инструктор, отметили в Пентагоне. Официальных данных о причинах авиакатастрофы пока нет.