Выяснилось, кто управлял врезавшимся в лайнер вертолетом в Вашингтоне
Трое военных, находившихся на борту армейского вертолета Black Hawk в момент авиакатастрофы, в том числе женщина-пилот, были очень опытны и не только имели за плечами сотни часов налета, но и «прекрасно знали» схемы полетов над рекой Потомак. Об этом сообщает ABC News.
Самолет Bombardier CRJ700 и Black Hawk столкнулись в воздухе вечером 29 января, когда пассажирский лайнер заходил на посадку. Авиакатастрофа произошла неподалеку от аэропорта Рейгана в Вашингтоне, самолет и вертолет упали в реку Потомак.
Bombardier CRJ700 перевозил 60 пассажиров и четырех членов экипажа. На борту Black Hawk находились трое солдат. Власти считают, что все люди, находившиеся в самолете и вертолете, погибли. Поиск их тел продолжается.
В Пентагоне подтвердили, что все трое солдат были из роты Bravo 12-го боевого авиационного батальона, базирующегося в Форт-Белвуаре примерно в 30 километрах к югу от Вашингтона. Их полет 29 января был стандартным ночным квалификационным полетом, в ходе которого летчик-инструктор проверял навыки пилота по навигации по различным маршрутам в районе Вашингтона.
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Военные сообщили журналистам, что налет мужчины-инструктора составлял более тысяч часов, налет женщины-пилота, которая руководила полетом, составлял более 500 часов, а на счету еще одного пилота было несколько сотен часов полета. В Пентагоне отметили, что большинство полетов на вертолетах непродолжительны, поэтому несколько сотен часов говорят о серьезном опыте.
«Оба пилота уже летали по этому конкретному маршруту ночью - для них это не было чем-то новым», - подчеркнули военные.
Пилот, руководившая полетом, ранее уже подтвердила свою квалификацию. Но в случае возникновения чрезвычайной ситуации управление вертолетом взял бы на себя инструктор, отметили в Пентагоне. Официальных данных о причинах авиакатастрофы пока нет.