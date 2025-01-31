У направлявшегося в больницу россиянина украли баночки с анализами

На Донбассе неизвестный похитил баночки с анализами у мужчины, который ехал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Инцидент произошел в городе Макеевке. Местный житель собрал биоматериал для медицинских анализов и поехал на автобусе в больницу. Однако по пути он задремал и неизвестный украл у него пакет, в котором лежали материалы.

Проснувшись, он обнаружил пропажу и немного расстроился из-за того, что процедуру сбора биоматериалов придется повторить. Он также выразил надежду, что вор оценит свою добычу.

До этого мужчины украли из машины скорой помощи баночки для анализов и пили из них водку в Петербурге. Свои действия мужчины внятно не объяснили, оправдывались тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения.