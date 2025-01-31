Появилось новое видео  столкновения самолета и вертолета в США

Новые кадры столкновения в небе над Вашингтоном военного вертолета и пассажирского самолета публикует РИА Новости.

Напомним, что в небе неподалеку от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне столкнулись военный вертолет и пассажирский самолет. Оба борта рухнули в реку Потомак. В самолете находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете - трое военных.

На кадрах, опубликованных агентством, самолет и вертолет сближаются, после чего происходит взрыв. При этом видно, что на обоих аппаратах были включены огни и в реку первым упал вертолет.

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По последним данным, в авиакатастрофе погибли 67 человек. По информации СМИ, в самолете, разбившемся в Вашингтоне, летели участники юниорской сборной США по фигурному катанию, а также тренеры, в том числе выходцы из России.