Драка за еду безработного россиянина и курьера попала на видео

Драка 21-летнего курьера и 26-летнего безработного за еду в Нижнем Новгороде попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении МВД России.

На кадрах видно, как мужчины лежат на земле и безработный пытается ударить курьера ногой в то время, как тот увернуться. Доставщику удалось дать отпор напавшему, после чего тот скрылся.

О нападении мужчины на курьера стало известно 31 января. Сообщалось, что он попытался отобрать продукты. Мужчину вскоре задержали, возбуждено уголовное дело.