Мужчина в военной форме устроил стрельбу в подмосковных Химках

Мужчина в камуфляже якобы устроил стрельбу из пистолета с балкона многоэтажки в подмосковных Химках. По неподтвержденным данным, злоумышленника уже удалось задержать. Об этом в пятницу, 31 января, сообщили в соцсети.

— В Х и м к а х м у ж ч и н а в к а м у ф л я ж н о й ф о р м е у с т р о и л с т р е л ь б у и з п и с т о л е т а с б а л к о н а . Ж и т е л и в ы з в а л и п о л и ц и ю . С о о б щ а е т с я , ч т о с т р е л к а з а б р а л и в о т д е л , — п и ш е т T e l e g r a m - к а н а л «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в доме на улице Молодежная, 68. Рядом с местом находится дошкольное отделение школы №31. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили факт произошедшего и задержание злоумышленника. Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего мужчину, который решил устроить стрельбу в центре Москвы ради празднования своего дня рождения. Позднее он выбросил оружие в реку.