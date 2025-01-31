Мужчина в военной форме устроил стрельбу в подмосковных Химках
Мужчина в камуфляже якобы устроил стрельбу из пистолета с балкона многоэтажки в подмосковных Химках. По неподтвержденным данным, злоумышленника уже удалось задержать. Об этом в пятницу, 31 января, сообщили в соцсети.
— В Химках мужчина в камуфляжной форме устроил стрельбу из пистолета с балкона. Жители вызвали полицию. Сообщается, что стрелка забрали в отдел, — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел в доме на улице Молодежная, 68. Рядом с местом находится дошкольное отделение школы №31. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили факт произошедшего и задержание злоумышленника. Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего мужчину, который решил устроить стрельбу в центре Москвы ради празднования своего дня рождения. Позднее он выбросил оружие в реку.